Queda de árvore causa caos no trânsito e interrompe fornecimento de energia em BH

Parte de uma árvore de grande porte caiu sobre a rua Conde Pereira Carneiro, no bairro Gameleira, na região Oeste de BH, no início da tarde desta quinta-feira (31). Galhos atingiram a fiação elétrica, derrubaram postes e deixaram os semáforos desligados. O cruzamento com a Via Expressa travou e gerou congestionamento intenso. Segundo a Cemig, 1.800 clientes ficaram sem energia. Moradores dizem que é a segunda vez em dois anos que a mesma árvore causa esse tipo de transtorno. A Prefeitura informou que a supressão definitiva da árvore está prevista.



