‘Quem vai cuidar da filha dele agora?’, diz patrão de gari morto por empresário em BH

O dono da empresa onde trabalhava Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, lamentou a morte do gari, assassinado por um empresário mineiro e marido de uma delegada da PCMG nesta segunda-feira (11) na região Oeste de Belo Horizonte.



“Foi uma crueldade imensa que aconteceu com ele. Pessoa que não discutia, não brigava com ninguém. Sempre estava apaziguando com qualquer situação”, disse Ivanildo Lopes, que esteve no Departamento de Homicídios para acompanhar o caso.



Segundo a polícia, Laudemir foi atingido por um disparo na costela durante uma discussão de trânsito. O suspeito, o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, fugiu em um carro elétrico e foi preso horas depois, em uma academia.



Testemunhas disseram que ele se irritou porque o caminhão de coleta estaria atrapalhando o trânsito. “Ele falou que se arranhasse o carro dele, ia atirar em todo mundo. Depois voltou e deu um tiro do nada”, relatou Ivanildo.



Abalado, o dono da empresa destacou que Laudemir deixa uma filha menor de idade. “Quem vai cuidar da filha dele agora? É muito triste. Nós queremos o Ministério Público acompanhando de perto esse caso, porque queremos justiça”, afirmou o patrão.



