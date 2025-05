Rodoviária de Belo Horizonte espera cerca 100 mil passageiros durante feriado

A rodoviária de Belo Horizonte prevê que 100 mil passageiros passem pelo local durante o feriadão do Dia do Trabalhador, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Foram disponibilizados 92 ônibus extras para atender a demanda. O Corpo de Bombeiros está realizando uma ação preventiva para destacar a importância do uso do cinto de segurança. De acordo com o Tenente Barcellos, o cinto pode aumentar em até quatro vezes a chance de sobrevivência em acidentes. Ele também destaca a importância de seguir a sinalização de trânsito e evitar o uso de celular ao dirigir. Os bombeiros estão presentes na rodoviária para reforçar essas mensagens junto aos passageiros e motoristas.



