Saúde Para Todos: especialistas em Alzheimer explicam o que fazer para amenizar sinais da doença

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que 40% dos idosos acima de 80 anos vão desenvolver Alzheimer. A doença neurodegenerativa causa a perda da memória, o que compromete as atividades diárias do paciente e pode levar à morte. No quadro Saúde Para Todos desta segunda-feira (05), especialistas explicam o que fazer para evitar ou suavizar os sintomas.