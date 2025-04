Secretaria de Saúde de MG lança plano que amplia atendimentos em período de doenças respiratórias

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais inaugurou nesta terça-feira (01) 12 leitos semi-intensivos no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. A ação faz parte de um plano para ampliar a capacidade de assistência durante o período de aumento das doenças respiratórias. Nos dois últimos anos, nesta época, houve aumento de quase 40% nas internações e de 47% no pronto atendimento da unidade.



A secretaria prevê ainda uma possível contratação temporária de profissionais e, se for necessário, a ampliação do pronto atendimento.