Secretário de Educação de BH é exonerado após operação da Polícia Federal

O secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, foi exonerado na tarde desta quinta-feira (3), após ser alvo de uma operação da Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A exoneração, a pedido do próprio Barral, foi publicada em edição especial do Diário Oficial do Município.



Pela manhã, Barral teve seu apartamento em Salvador, na Bahia, alvo de busca e apreensão durante a terceira fase da Operação Overclean. A investigação mira uma organização criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça, com foco na prefeitura da capital baiana.



Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu US$11.500 (dólares), €7.090 (euros), R$7.000, além de relógios, joias, um carro, pen drives e celulares. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Salvador, Aracaju, São Paulo e Belo Horizonte.



Na capital mineira, a Polícia Federal cumpriu uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento cautelar de Barral das funções de secretário municipal de Educação.



