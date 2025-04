Secretário de saúde de MG escolhe novo gestor para Hospital Maria Amélia Lins, em BH

O secretário de estado de saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, anunciou que já definiu um novo gestor para a unidade de saúde, que está em processo de terceirização. Ele participou, na tarde desta terça-feira (1°), de uma audiência pública na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) para discutir a situação da unidade de saúde.



O anúncio aconteceu um dia depois de o Ministério Público entrar com uma ação civil pública contra o Governo de Minas e a Fhemig (Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais), por causa da crise no hospital Maria Amélia Lins.



Segundo Fábio Baccheretti, assim que for feito o anúncio, terá uma reunião com o novo gestor para iniciar o período de transição. O secretário e a promotora do Ministério Público participaram da audiência na ALMG.



Os deputados da comissão de administração pública questionaram o secretário de saúde e a Fhemig sobre a sobrecarga gerada pela transferência das cirurgias ortopédicas para o Hospital João 23 e toda a crise no hospital.