Segundo voo de brasileiros deportados dos EUA no governo Trump chega a Belo Horizonte

A chegada do segundo voo de brasileiros deportados dos EUA no governo Trump é prevista para chegar em Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (7). Depois de denúncias de maus-tratos no último voo de deportados que chegou ao Brasil, em janeiro, o Governo Federal decidiu intervir. Um projeto da Fecomércio Minas (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais) vai dar assistência aos deportados.