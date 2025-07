Seis anos após a tragédia, famílias de Brumadinho (MG) começam a receber indenizações

A Justiça do Trabalho anunciou nesta quinta-feira (03) que 116 famílias de vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) começaram a ser indenizadas. O pagamento será feito até 1º de agosto, conforme acordo homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho em abril.



O processo é conduzido pela 5ª Vara do Trabalho de Betim (MG), e poderá beneficiar até os familiares das 272 vítimas, incluindo dois bebês ainda gestados. Os valores são sigilosos a pedido dos parentes.



O acordo extingue 63 ações judiciais e também contempla casos de familiares que ainda não haviam entrado com processo. Quem ainda não aderiu tem até julho de 2026 para solicitar a indenização.



Seis anos após a tragédia, familiares cobram justiça e prisão dos responsáveis. Até hoje, três vítimas seguem desaparecidas.



