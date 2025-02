Tragédia de Brumadinho completa seis anos; três vítimas ainda não foram encontradas

A tragédia em Brumadinho (MG) completa seis anos neste sábado (25). Ao todo, 270 pessoas morreram, sendo que três ainda não foram encontradas. Mesmo assim, os bombeiros continuam as buscas. Já vasculharam 80% do rejeito até o momento. Entre os desaparecidos, dois eram funcionários da mineradora Vale e a terceira vítima uma corretora de imóveis. Os familiares já foram informados que esse pode ser o último aniversário da tragédia com a operação de buscas em andamento.