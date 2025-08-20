TRF6 comemora três anos de existência em cerimônia com autoridades em Belo Horizonte

O TRF6 (Tribunal Regional Federal da Sexta Região) celebrou o terceiro aniversário nesta terça-feira (19). A cerimônia reuniu desembargadores, servidores, políticos e autoridades no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Tribunal, criado em 2022, foi implementado devido ao grande número de processos mineiros na Justiça Federal. Antes, os casos do estado eram analisados no TRF1, em Brasília. Nesses três anos foram julgados mais de 1,5 milhão de processos.



Durante a cerimônia, o Tribunal também distribuiu as Comendas Ministro Sepúlveda Pertence, para homenagear personalidades que contribuem para o judiciário. O atual presidente, Vallisney Oliveira, e outros desembargadores da instituição foram condecorados.



