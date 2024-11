UFMG desenvolve teste rápido e barato para identificar superfungo Candida auris

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) deu um passo significativo no combate ao superfungo Candida auris, que vem causando alerta em hospitais brasileiros devido à sua alta resistência a tratamentos. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) aprovou o registro de um teste desenvolvido pela UFMG, que oferece uma alternativa rápida e acessível para a identificação do fungo. Com essa nova tecnologia, a detecção precoce do Candida auris poderá auxiliar na prevenção de surtos e facilitar o manejo clínico em ambientes hospitalares.