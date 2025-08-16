Velório de homem atropelado por moto comove amigos e familiares, em BH

Moradores e familiares de Roselino Ribeiro da Cruz, de 42 anos, se despediram dele nesta sexta-feira (15) no bairro Lindéia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O homem foi atropelado por uma moto após sair de uma distribuidora de bebidas. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e mostra Roselino sendo atingido em alta velocidade e arremessado a cerca de 20 metros. A esposa estava à frente dele e escapou por pouco. A família cobra justiça e questiona a velocidade do veículo, que excedeu o limite seguro da via, colocando em risco pedestres e moradores da região.



