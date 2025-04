Violência e aumento nos crimes assustam moradores do bairro Industrial, em Contagem (MG)

Os moradores do bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão assustados com o crescente aumento da criminalidade na área. Relatos de furtos, assaltos, além do uso e tráfico de drogas, têm se tornado cada vez mais comuns. Câmeras de segurança da região têm registrado toda a ação dos criminosos. A Polícia Militar ainda não se posicionou sobre a situação. Veja a reportagem completa no vídeo acima.