Ônibus tomba com passageiros em Nova Lima, na Grande BH Coletivo seguia pela MG-030, sentido Belo Horizonte/Nova Lima, quando motorista teria perdido os freios e batido Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 18/02/2025 - 23h22 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ônibus estava cheio quando tombou, na Grande BH

Um ônibus do transporte coletivo tombou com vários passageiros, por volta de 22h30 desta terça-feira (18), em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia pela rodovia MG 030, na altura do bairro Vale dos Cristais, quando o motorista teria perdido os freios e bateu, tombando em seguida.

A Polícia Militar foi acionada ao local, com apoio de viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e bombeiros. O número de vítimas ainda não foi revelado. Testemunhas informaram que viram pessoas deitadas no chão, mas as autoridades não confirmaram a informação.

Por conta do acidente, o veículo ficou atravessado na pista, com o trânsito sendo feito apenas em uma faixa, causando um longo congestionamento no sentido Nova Lima. A reportagem será atualizada assim que houver novas informações.