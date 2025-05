PF deflagra operação contra quadrilha suspeita de cometer fraude contra o INSS em MG São cumpridos três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em BH, Contagem e Betim. Prejuízo supera os R$ 11 milhões Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 06/05/2025 - 08h44 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h39 ) twitter

Investigação apurou que quadrilha criava cadastros fictícios para receber benefícios indevidamente Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) do Ministério da Previdência Social, deflagraram na manhã desta terça-feira (6) a operação Egrégora, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha suspeita de cometer fraudes para receber benefícios de aposentados pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Ao todo estão sendo cumpridos três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal da capital mineira.

Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava criando pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para cometer a fraude. Ainda segundo a Polícia Federal, a maioria das fraudes envolvia benefícios assistenciais para idosos de baixa renda. Dez idosos teriam se passado por 40 pessoas fictícias, e os fraudadores receberam valores indevidos por quase 20 anos.

O prejuízo causado à União ultrapassa R$ 11,5 milhões, e de acordo com os investigadores a operação evitou um novo prejuízo da ordem de R$ 5,2 milhões aos cofres públicos. Cartões de benefício foram apreendidos durante a operação.

