Recém-nascida sequestrada de hospital de MG é encontrada em Goiás Delegada Lia Valechi, informou, pelas redes sociais, que a autora é médica e a criança foi encontrada em sua clínica em Itumbiara Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 24/07/2024 - 10h41 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h46 ) ‌



Sequestradora entrou no hospital questionando os funcionários sobre onde seria a ala de pediatria

A bebê sequestrada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte, foi encontrada na manhã desta quarta-feira (24), em Itumbiara (GO). A informação foi confirmada pela delegada Lia Valechi da Polícia Civil pelas redes sociais.

Segundo a delegada, a autora do crime é médica e a criança foi encontrada em sua clínica em Goiás. A operação foi realizada pela Polícia Civil de MG e de Goiás. Ainda não há mais detalhes sobre quais seriam as intenções da médica com o sequestro da criança.

*Matéria em atualização

Entenda o caso

A bebê foi sequestrada, na noite desta terça-feira (23). A menina, com algumas horas de vida, foi levada da ala da maternidade do hospital por uma mulher. O circuito de câmeras de segurança flagrou o momento em que a mulher sai do hospital e entra em um carro que dava cobertura ao crime. A mulher usava jaleco, máscara de proteção e crachá. As imagens mostram a suspeita com a coberta que aquecia a criança em mãos.

A sequestradora entrou no hospital e falou com a mãe que levaria a bebê para se alimentar no copinho, uma vez que, segundo ela, o leite materno não tinha descido.