Torcedor mineiro morre após ataque de organizada do Palmeiras a do Cruzeiro em SP Ônibus dos torcedores do Cruzeiro retornava de Curitiba, onde o clube enfrentou o Club Athletico Paranaense Minas Gerais|Arnon Gonçalves, da RECORD Minas 27/10/2024 - 12h04 (Atualizado em 27/10/2024 - 14h02 )

Vítima é torcedor do Cruzeiro e morava em Sete Lagoas (MG) Reprodução/Record Minas

O torcedor que morreu após um ataque da torcida organizada do Palmeiras a do Cruzeiro, na madrugada deste domingo (27), é mineiro de Sete Lagoas, cidade a 72 km de Belo Horizonte. A emboscada aconteceu na rodovia Fernão Dias, próximo a Mairiporã, em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, 12 torcedores ficaram feridos após serem agredidos e outro morreu. A vítima foi identificada como José Victor Miranda, de 30 anos. A família diz que ainda tenta entender o que aconteceu. Familiares de Miranda foram para a cidade para os trâmites legais.

Vídeos mostram toda a confusão, com os torcedores da Máfia Azul sendo agredidos com chutes e golpes de barra de ferro. Alguns deles sem roupa, e com vários ferimentos no rosto e corpo. O ônibus onde estava a torcida também foi depredado.

Segundo informações iniciais, o ônibus dos torcedores do Cruzeiro retornava de Curitiba, onde o time jogou contra o Club Athletico Paranaense, quando foi abordado pelos torcedores da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras.

De acordo com testemunhas, a emboscada teria sido armada pela Mancha Verde como um “revide” a uma briga que aconteceu em 2022 entre as mesmas torcidas. Na ocasião, o presidente da Mancha Verde foi agredido pelos torcedores do Cruzeiro durante a confusão.