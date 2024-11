Homem morre após briga entre torcidas do Cruzeiro e do Palmeiras neste domingo Briga aconteceu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP); pelo menos sete pessoas da torcida do Cruzeiro se feriram Cidades|Do R7 27/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 27/10/2024 - 11h38 ) twitter

Briga aconteceu na manhã deste domingo Arquivo Cedido ao R7/Divulgação - 27.10.2024

Um homem morreu na manhã deste domingo (27) após uma briga entre torcedores da Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e da Máfia Azul, do Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 65, sentido Belo Horizonte. O ataque ocorreu por volta das 5h da manhã, próximo ao túnel de Mairiporâ, no interior de São Paulo, e deixou pelo menos sete pessoas feridas com traumatismo craniano, todas elas da torcida do Cruzeiro.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um ônibus da torcida do Cruzeiro, que voltava de um jogo realizado contra o Athletico Paranaense, em Curitiba, foi interceptados por torcedores do Palmeiras que retornavam de uma partida realizada na capital paulista, contra o Fortaleza.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um dos ônibus em chamas e torcedores armados com pedaços de paus, sangrando e caídos na rodovia. Alguns já sendo atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados e foram levadas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

‌



Segundo a concessionária da rodovia, a Arteris, a pista foi interditada das 5h14 às 6h30 para a segurança dos usuários e colaboradores. Equipes dos bombeiros, da PRF e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

Campeonato Brasileiro

Nesse sábado (26), o Palmeira empatou com o Fortaleza, em São Paulo, com 2x2, pelo Campeonato Brasileiro de futebol. Já o Athletico Paranaense venceu o Cruzeiro por 3 a 0, em Curitiba.