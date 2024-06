Minas Gerais |Maria Luiza Reis, do R7

Veja o que se sabe sobre a prisão de namorado após jovem ser dada como desaparecida em BH Adolescente foi encontrada no último sábado (08) em uma casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH

Família procurou a polícia após a adolescente sair de casa e não voltar (Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça converteu, nesta segunda-feira (10) para preventiva, a prisão de Guilherme Augusto Guimarães, de 36 anos, suspeito de descumprir medida protetiva contra uma adolescente, de 16 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (06) e foi encontrada no último sábado (8).

Desaparecimento

Na semana passada, a adolescente saiu de casa, no bairro Castelo, na região da Pampulha, e disse que iria dormir na casa de uma amiga. Ela entrou em um carro de aplicativo e não deu mais notícia aos familiares. A família então registrou um Boletim de Ocorrência.

Histórico

Esta não foi a primeira vez que a família procurou a polícia. Preocupada com o relacionamento da filha, de 16 anos, com o homem, de 38 anos, a mãe da garota já havia registrado outros boletins contra Guilherme e conseguiu uma medida protetiva para que ele não se aproximasse da adolescente. Por este motivo, com o desaparecimento da jovem, a Polícia Civil passou a monitorar Guilherme.

Localização

O homem foi abordado por agentes quando retornou ao apartamento em que mora, no bairro serrano, na Pampulha. Em um primeiro momento, ele negou estar com a adolescente. No entanto, depois, confessou que a menor de idade estava em um barracão em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ele ainda informou aos militares que, dentro da sua casa, havia algumas munições e que ele possuí o Certificado de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), mas que não estava com a documentação naquele momento.

A equipe foi, com Guilheme, a Ribeirão das Neves. Chegando no local indicado, ele informou que a chave que abria o portão estava no chaveiro da sua moto. A equipe conseguiu entrar na casa e localizar a adolescente.

Prisão e Investigação

Guilherme Guimarães foi conduzido ao plantão da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (DEAM), em BH, onde teve a prisão em flagrante ratificada devido ao descumprimento de medida protetiva, expedida pela Vara Especializada da Criança e Adolescente da capital. Após os trabalhos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

O inquérito que investiga o caso tramita junto à Delegacia Policia Civil - Criança e Adolescente - DOPCAD e seguirá em sigilo, conforme preceituado no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

