Advogada com registro suspenso é suspeita de aplicar golpes em clientes em BH

Uma advogada, de 67 anos, está sendo investigada por aplicar golpes utilizando seu registro profissional em Minas Gerais. Desde 2018, ela atraía clientes e exigia pagamento adiantado para iniciar processos judiciais, mas não dava prosseguimento a eles. Juliana, uma das vítimas, relatou ter pago R$ 9.500 e não teve seu processo concluído. Ela ainda afirmou ter sido ameaçada pela advogada ao tentar reaver seu dinheiro. Outra vítima, Mônica, pagou R$ 3.000 e perdeu R$ 50.000 em um processo trabalhista devido à falta de acompanhamento. Ao todo, 37 pessoas alegam ter sido prejudicadas. A Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais informou que o registro da mulher está suspenso desde 2018. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as denúncias relacionadas ao caso. As vítimas esperam ser ressarcidas e alertam para que outras pessoas não caiam no mesmo golpe.



