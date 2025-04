Após 30 anos de dedicação, Comandante da PM em MG é homenageado

O Coronel Godinho, comandante do batalhão de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, recebeu uma surpresa das filhas e dos colegas no seu último dia de corporação. O militar aposentou após 30 anos de serviço. As filhas do Coronel participaram da homenagem lendo mensagens emocionantes que destacaram sua dedicação e amor à profissão. “Papai, o senhor está sendo convocado a voltar para casa após trinta anos de serviço na Polícia Militar. Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. O senhor copiou a mensagem?”, disse uma das filhas. Veja a homenagem completa no vídeo acima.