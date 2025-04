Após matar companheira grávida a golpes de faca, homem tenta tirar a própria vida em BH

Bruna Cristina Ferreira Crivellari, de 36 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo companheiro, Michael Douglas Lopes de Souza, de 29 anos, na madrugada desta quarta-feira (16), no bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Grávida de três meses, Bruna foi atacada com sete golpes no tórax após uma discussão motivada por questões financeiras. Vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos do apartamento do casal. Pela manhã, sem conseguir contato com Bruna, familiares foram até o local e encontraram o corpo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou Michael ainda no imóvel. Ele confessou o crime.



