Bode sobe em telhado de casa e mobiliza Corpo de Bombeiros para resgate no interior de MG

O Corpo de Bombeiros resgatou um bode que subiu no telhado de uma casa em Barbacena, cidade a 169 km de Belo Horizonte, neste sábado (30). O animal foi retirado em segurança e sem ferimentos.



Os militares foram ao local duas vezes. Durante a manhã, o morador dispensou o atendimento, porque o animal já teria sido retirado. Mais tarde, por volta das 17h, os bombeiros voltaram à residência e fizeram o resgate.



“A guarnição verificou a situação, agindo com cautela para evitar que o animal se assustasse, o que poderia causar uma queda do mesmo ou danos à estrutura do telhado”, detalhou a corporação.



Depois da avaliação, os militares laçaram o bode utilizando uma corda e conduziram o animal até uma parte mais baixa do telhado, onde foi contido pelos chifres e retirado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal é criado pelo proprietário em um lote vago nos fundos da casa.



