“Bola de Fogo” é vista cruzando o céu do Brasil nesta segunda-feira (27)

Um objeto luminoso foi visto cruzando o céu do Brasil na noite desta segunda-feira (27). Pelas redes sociais, moradores de cidades ao norte de Minas Gerais postaram os registros e repercutiram a curiosidade.



Um telespectador da RECORD MINAS enviou vídeos da "bola de fogo" em Barra da Alegria, no município de Indaiabira, a 726 quilômetros de distância de Belo Horizonte.