Briga é registrada na Câmara Municipal de Santa Luzia
Discussão acalorada no plenário e culminou em agressões físicas entre um vereador e o secretário-geral do Legislativo.
O cancelamento da antecipação da eleição para a presidência da Câmara Municipal de Santa Luzia, referente ao biênio 2027–2028, terminou em pancadaria na manhã desta quinta-feira (29). A suspensão da votação, comunicada na véspera, provocou discussão acalorada no plenário e culminou em agressões físicas entre um vereador e o secretário-geral do Legislativo. Toda a confusão foi registrada pelo circuito interno de segurança da Casa.
