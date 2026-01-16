Câmera flagra motociclista dando soco em motorista após briga em BH

Uma advogada, de 65 anos, ficou ferida durante uma briga de trânsito com um motociclista de 33 anos, por volta de 12h dessa quinta-feira (15), no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



A motorista contou para a Polícia Militar que havia estacionado o carro para resolver problemas particulares. Ao retornar ao veículo, foi abordada pelo homem. Exaltado, teria argumentado que a motorista esbarrou na motocicleta, danificando a pedaleira. Ele deu um soco na mulher, pegou o celular dela e fugiu.



A PM descobriu que a motocicleta do homem envolvido na briga pertence a uma empresa de locação de veículos. A empresa foi procurada pela PM. O piloto foi identificado e reconhecido pelas vítimas. No entanto, ele ainda não foi encontrado.