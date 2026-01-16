Câmera flagra motociclista dando soco em motorista após briga em BH
PM descobriu que a motocicleta do homem envolvido na briga pertence a uma empresa de locação de veículos
Uma advogada, de 65 anos, ficou ferida durante uma briga de trânsito com um motociclista de 33 anos, por volta de 12h dessa quinta-feira (15), no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.
A motorista contou para a Polícia Militar que havia estacionado o carro para resolver problemas particulares. Ao retornar ao veículo, foi abordada pelo homem. Exaltado, teria argumentado que a motorista esbarrou na motocicleta, danificando a pedaleira. Ele deu um soco na mulher, pegou o celular dela e fugiu.
A PM descobriu que a motocicleta do homem envolvido na briga pertence a uma empresa de locação de veículos. A empresa foi procurada pela PM. O piloto foi identificado e reconhecido pelas vítimas. No entanto, ele ainda não foi encontrado.
