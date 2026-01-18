Câmeras registraram operação policial que terminou com suspeito morto em BH; veja vídeo
No porta-malas do carro utilizado pelos suspeitos, a perícia encontrou roupas semelhantes a fardas da Polícia Militar
Uma megaoperação das forças de segurança de Minas Gerais, neste domingo (18), terminou com um suspeito morto após uma intensa perseguição e trocas de tiros, no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. Quatro homens fortemente armados reagiram a uma abordagem policial e tentaram fugir, o que provocou uma série de confrontos registrados por câmeras de segurança e por moradores da região.
As imagens mostram os suspeitos correndo por becos do bairro por volta das 6h32. Dois deles seguem na mesma direção, um vestia calça marrom semelhante à farda da Polícia Militar e outro usava camisa da Seleção Brasileira. Um terceiro homem, com blusa de moletom e portando um fuzil, se separa do grupo e foge em sentido contrário. Um morador chega a presenciar a cena.
A perseguição continuou por ruas do bairro, com novas trocas de tiros. Em um segundo confronto, um dos suspeitos invadiu uma casa aparentemente abandonada. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Últimas
Polícia Civil indicia homem suspeito de chacina em Juiz de Fora (MG)
onathas dos Santos Souza, de 42 anos, foi indiciado por cinco homicídios qualificados
Jovem sem habilitação é preso após acidente com ônibus em BH
Motorista admitiu uso de drogas e distração ao volante antes de bater em veículo estacionado
Moradores de condomínio em Belo Horizonte enfrentam falta de energia há quatro meses
Instabilidade afeta aparelhos domésticos e rotina no bairro Granja de Freitas
Moradores de Contagem denunciam veículos estacionados em ciclovia
Estacionamento irregular compromete a utilização de espaço público em Contagem
Polícia descobre desmanche de carros de luxo em Contagem, na Grande BH
Oito veículos Toyota foram encontrados após denúncia de movimentação suspeita
Hora da Venenosa: Lúcio Mauro Filho desmente fake news sobre morte e Paolla Oliveira recebe flores
Enquanto Lúcio Mauro Filho precisou vir a público para esclarecer um boato, Paolla Oliveira chamou atenção ao receber um presente misterioso
Costureira de BH tem cartões furtados e enfrenta prejuízo
Após 18 compras em meia hora, banco nega devolução apesar de comprovações da vítima
Arrombamento em centro comercial de Belo Horizonte causa prejuízo a comerciantes
Insegurança preocupa comerciantes após série de furtos no bairro Itapoã.
Criminosos furtam salões de beleza no centro de Belo Horizonte
Invasões ocorreram em dois salões da mesma rede, com danos de 20 mil reais
Bairro a Bairro: moradores de Esmeraldas esperam por asfalto há 30 anos
Comunidade do Vale II clama por melhorias na infraestrutura e serviços públicos
Idosa é agredida por motoboy em briga no trânsito de Belo Horizonte
Confusão em bairro nobre envolve danos a veículo e roubo de celular
Família busca justiça por jovem que desapareceu em Curvelo (MG)
A família de Thais Mendes da Silva está em busca de respostas após seu desaparecimento e morte suspeita
Duas mulheres ficam feridas em ataque de abelhas na capital mineira
Entre as vítimas, está uma idosa de 80 anos, que foi socorrida inconsciente e encamihada ao Hospital João XXIII, em BH
Influenciador digital é detido após furtar o carro que ele comprou em Belo Horizonte
Depois de pagar uma fiança de 2 mil reais, ele foi liberado; caso é investigado