Câmeras registraram operação policial que terminou com suspeito morto em BH; veja vídeo

Uma megaoperação das forças de segurança de Minas Gerais, neste domingo (18), terminou com um suspeito morto após uma intensa perseguição e trocas de tiros, no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. Quatro homens fortemente armados reagiram a uma abordagem policial e tentaram fugir, o que provocou uma série de confrontos registrados por câmeras de segurança e por moradores da região.



As imagens mostram os suspeitos correndo por becos do bairro por volta das 6h32. Dois deles seguem na mesma direção, um vestia calça marrom semelhante à farda da Polícia Militar e outro usava camisa da Seleção Brasileira. Um terceiro homem, com blusa de moletom e portando um fuzil, se separa do grupo e foge em sentido contrário. Um morador chega a presenciar a cena.



A perseguição continuou por ruas do bairro, com novas trocas de tiros. Em um segundo confronto, um dos suspeitos invadiu uma casa aparentemente abandonada. Ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



