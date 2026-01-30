Logo R7.com
Carro fica ilhado em alagamento e motorista precisa ser resgatado na região Centro-Sul de BH

Segundo a Defesa Civil, choveu mais de 51 mm na capital mineira; a cidade também registrou rajadas de vento de 52,2 km

Minas Gerais|Do R7

Um motorista precisou ser resgatado por comerciantes depois que o carro ficou ilhado em um alagamento durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte, entre o fim da tarde e o início da noite desta quinta-feira (29).

O caso aconteceu na rua Joaquim Murtinho, próximo a avenida Prudente de Morais, no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul. Outros veículos também ficaram em meio à enxurrada.

A capital mineira está sob alerta de risco geológico até a terça-feira (3). Segundo a Defesa Civil Municipal, entre 17h e 19h30, choveu mais de 51 mm em Belo Horizonte. A capital também registrou rajadas de vento de 52,2 km. Conforme registros do Corpo de Bombeiros, no mesmo período, 16 árvores caíram.

