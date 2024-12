Chuva forte provoca alagamentos e interdições em Belo Horizonte

A chuva provocou alagamentos, queda de árvores e complicou a vida dos motoristas e usuários do transporte público, na noite desta terça-feira (3), na região metropolitana de Belo Horizonte.



Na estação Central do Metrô BH, no Centro da capital, o teto não segurou a força da água. Houve pontos de infiltração, com a água caindo forte nas plataformas de embarque de passageiros. Imagens de telespectadores mostram passageiros tentando escapar da água.



No final da tarde, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana, uma árvore caiu na rua e arrastou a fiação da rede elétrica. Apesar dos danos, não houve vítimas. Moradores disseram que após o acidente houve queda de energia na região. A Record procurou a Cemig para saber sobre o reparo do fornecimento. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local.