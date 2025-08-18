Circuito flagra suspeito de matar gari em BH guardando arma do crime ao chegar em casa

Imagens de circuito de segurança flagraram o empresário suspeito de matar um gari no bairro Vista Alegre , na região Oeste de Belo Horizonte, guardando a arma utilizada no crime em uma mochila. O registro foi feito por câmeras da garagem do prédio onde Renê da Silva Nogueira Júnior mora, em Nova Lima, na Grande BH.



Antes disso, outras imagens mostram que Renê foi a empresa onde trabalhava, em Betim, também na região Metropolitana. No local, ele se comportava normalmente, conversando e cumprimentando os colegas. Outro circuito coletado pela polícia mostra ele passeando com os cachorros da família, em uma área externa do prédio. Ele teria deixado os animais em casa e ido para a academia, onde foi detido.



O suspeito teria se irritado com a fila de carros formada durante a coleta de lixo. Segundo testemunhas, havia carros estacionados nos dois sentidos da rua e o caminhão interditou o fluxo na via. Laudemir foi atingido com um tiro na costela e chegou a ser levado por militares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Durante o depoimento à equipe do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa), o empresário negou que tenha cometido o crime. Apesar disso, outros elementos reunidos pela investigação, como a identificação por testemunhas, possibilitaram a ratificação da prisão em flagrante.



A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão do empresário, durante audiência de custódia. Segundo o juiz, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso. Ainda segundo a decisão, a conduta do suspeito abala profundamente a tranquilidade social e gera um sentimento de insegurança na comunidade, indicando que a liberdade do autuado, neste momento, representa um risco real à ordem pública.



Laudemir foi enterrado sob aplausos, na tarde de terça-feira (12), em Contagem, na Grande BH. Colegas de trabalho e familiares vestiram o uniforme usado durante a coleta de lixo para homenageá-lo.



