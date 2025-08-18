Circuito flagra suspeito de matar gari em BH guardando arma do crime ao chegar em casa
Registro foi feito por câmeras da garagem do prédio onde Renê da Silva Nogueira Júnior mora, em Nova Lima, na Grande BH
Imagens de circuito de segurança flagraram o empresário suspeito de matar um gari no bairro Vista Alegre, na região Oeste de Belo Horizonte, guardando a arma utilizada no crime em uma mochila. O registro foi feito por câmeras da garagem do prédio onde Renê da Silva Nogueira Júnior mora, em Nova Lima, na Grande BH.
Antes disso, outras imagens mostram que Renê foi a empresa onde trabalhava, em Betim, também na região Metropolitana. No local, ele se comportava normalmente, conversando e cumprimentando os colegas. Outro circuito coletado pela polícia mostra ele passeando com os cachorros da família, em uma área externa do prédio. Ele teria deixado os animais em casa e ido para a academia, onde foi detido.
O suspeito teria se irritado com a fila de carros formada durante a coleta de lixo. Segundo testemunhas, havia carros estacionados nos dois sentidos da rua e o caminhão interditou o fluxo na via. Laudemir foi atingido com um tiro na costela e chegou a ser levado por militares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Durante o depoimento à equipe do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa), o empresário negou que tenha cometido o crime. Apesar disso, outros elementos reunidos pela investigação, como a identificação por testemunhas, possibilitaram a ratificação da prisão em flagrante.
A Justiça de Minas Gerais converteu em preventiva a prisão do empresário, durante audiência de custódia. Segundo o juiz, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso. Ainda segundo a decisão, a conduta do suspeito abala profundamente a tranquilidade social e gera um sentimento de insegurança na comunidade, indicando que a liberdade do autuado, neste momento, representa um risco real à ordem pública.
Laudemir foi enterrado sob aplausos, na tarde de terça-feira (12), em Contagem, na Grande BH. Colegas de trabalho e familiares vestiram o uniforme usado durante a coleta de lixo para homenageá-lo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas