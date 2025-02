Delegada emociona ao lembrar investigação sobre assassinato de adolescente em MG

A delegada Ingrid Estevam, responsável pela investigação do assassinato de uma adolescente de 13 anos em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte, se emocionou durante uma coletiva de impresa sobre o caso, nesta quarta-feira (12).



Ingrid chorou quando contava sobre o momento em que os policiais receberam a informação de que o autor confesso do crime foi visto sozinho e que, possivelmente, Stefanye Vitória Teixeira Ferreira estaria morta.



“Foi aí que eu tive certeza que, infelizmente, a Stefanye estaria morta. Se ela estivesse viva, com toda certeza, e se ele tivesse a soltado, por ele estar sozinho, teria retornado para casa” detalha.



A delegada lembrou da sobrinha, com idade próxima da vítima, ao revelar detalhes do caso. “O desaparecimento a gente sempre trabalha com a esperança de encontrar a pessoa viva. Essa foi a primeira grande perda desde quando eu entrei para trabalhar para a delegacia de desaparecidos. Eu tenho uma sobrinha da mesma idade, você não sabe a maldade que está no outro”, destaca.



Relembre o caso



Stefanye foi vista pela última vez no domingo (09), quando saiu de casa para encontrar uma amiga, mas não chegou ao destino. Segundo a família, a distância entre as residências é de três quarteirões.



A amiga contou que havia combinado de se encontrar com a vítima, mas que ela não apareceu. Os pais colocaram cartazes pelo bairro pedindo informações. Uma delas dizia que alguém teria visto a adolescente sendo colocada em um carro prata.



Welton Ferreira, pai de Stefanye, esteve em delegacias, hospitais, UPAs e necrotérios, mas não encontrou a menina. Segundo ele, ela é uma menina tranquila e não teve desentendimentos com a família.



De acordo com o boletim de ocorrência, o autor confesso foi identificado depois que testemunhas contaram à polícia que Stefanye foi vista entrando em um carro cinza. A adolescente teria tentado fugir, pulando do veículo. Um chinelo ficou no local. O veículo estava com a traseira danificada, após um acidente.



A Polícia Civil fez buscas em endereços ligados ao suspeito, para tentar localizar a menina. Após uma denúncia anônima, ele foi encontrado escondido na casa da mãe. Segundo a esposa do homem, ele desapareceu no domingo (09), dia em que a menina foi vista pela última vez.



“Ele afirmou que a teria assassinado e que nos levaria até o local onde ela estava. Na região, a gente localizou o carro, dentro e fora do carro foram realizadas perícias. As perícias identificaram sangue na porta do veículo”, explicou a delegada. O corpo da adolescente foi encontrado na divisa entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Grande BH.