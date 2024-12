Desmoronamento em pilha de rejeitos assusta funcionários de mineradora em MG

Um desmoronamento em uma pilha de rejeitos de mineração assustou funcionários da empresa em Conceição do Pará, a 120 km de Belo Horizonte, neste sábado (07). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas. A estrutura pertence a Jaguar Mining. (Veja o vídeo)



Os militares estão no local realizando ações com a Defesa Civil, além do monitoramento e gerenciamento da situação.



Segundo a empresa responsável pela estrutura, uma equipe interna identificou uma anomalia na pilha de rejeitos durante inspeção. A empresa informou também que tomou as devidas providências e notificou os órgãos fiscalizadores.



A Jaguar Mining declarou também que “está dando os devidos suportes para os moradores da comunidade local”.



De acordo com a PM (Polícia Militar), apesar do desmoronamento, a situação está controlada e não corre mais risco. Um posto de combustível foi atingido e parte da empresa está comprometida devido aos danos.



Veja a nota da Jaguar Mining na íntegra:



A Jaguar Mining esclarece que, na manhã deste sábado (07/12), na Unidade Turmalina (MTL), localizada no povoado de Casquilho, em Conceição do Pará/MG, a equipe interna identificou uma anomalia em uma pilha de rejeitos durante inspeção.



Imediatamente, a empresa tomou as devidas providências oficiando os órgãos fiscalizadores e regulatórios.



A empresa está dando os devidos suportes para os moradores da comunidade local. Novas informações serão reportadas aos órgãos oficiais e responsáveis.