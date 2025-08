Dois homens são flagrados furtando pneu estepe de carro em Belo Horizonte

Câmeras de segurança registraram a ação de dois ladrões que arrombaram um carro e furtaram o pneu estepe durante a madrugada no bairro do Carmo, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O alarme chegou a disparar, mas os suspeitos não se abalaram. A proprietária do carro só descobriu o furto horas depois e revisou as imagens das câmeras que capturaram a ação. Moradores da região expressaram preocupação com a crescente criminalidade e relataram incidentes semelhantes.



