Dois homens são presos suspeitos de furtarem estepes de carros em Contagem (MG)

A Polícia Militar flagrou um homem carregando um estepe de carro durante patrulhamento, na madrugada deste sábado (07), no bairro Novo Progresso, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito entrou em um veículo e tentou fugir, mas bateu na viatura policial. Os dois autores, ambos com passagens anteriores por crimes, confessaram o furto. Além do estepe que estava sendo carregado, foram encontrados outros quatro no carro. A polícia também apreendeu um macaco e R$100. Uma das vítimas foi localizada, e a Polícia Civil continua as diligências para contatar outras. Os suspeitos alegaram que compraram os estepes para revenda.



