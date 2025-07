Escola Municipal Anne Frank promove educação inovadora em Belo Horizonte

No bairro Confisco, na região da Pampulha, em BH, a Escola Municipal Anne Frank se destaca por unir educação e cidadania em um território marcado pela vulnerabilidade. Fundada em 1991 após a doação de um judeu que exigiu homenagem à jovem vítima do Holocausto, a escola desenvolve o projeto “Anne Frank, viva!”, que aborda temas como liberdade, exclusão e racismo com alunos de todas as idades. Hoje, com mais de 900 alunos, a escola coleciona prêmios e forma cidadãos conscientes.



