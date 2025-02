Estouro de rojão assusta alunos e funcionários de escola de Belo Horizonte

Dois alunos de 16 anos da Escola Estadual Augusto de Lima, localizada na Avenida Contorno, no bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, causaram pânico ao acenderem um rojão no corredor da instituição na manhã desta quarta-feira (27). O artefato explodiu no intervalo das aulas e causou correria. Funcionários e outros alunos ficaram muito assustados.