Funcionário de prefeitura confessou ter matado garota de 10 anos em MG

O homem preso, suspeito de ter matado Yara Neves, de 10 anos, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, confessou o crime. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (10), pelo delegado do caso Marceleandro da Silva, durante entrevista para o Balanço Geral Minas.



O corpo de Yara foi enterrado, neste domingo (09), em Água Boa, a 379 km de Belo Horizonte. A menina havia desparecido no dia 4 de março. O corpo foi encontrado no fim de semana na zona rural de São Pedro do Suaçuí.



O suspeito do crime, um funcionário da prefeitura de Água Boa, está preso e confessou o crime. Testemunhas contaram à polícia que viram Yara entrar em um carro dirigido por esse homem no dia em que ela desapareceu. Segundo o delegado, ele teria dito que ficou com medo de acharem que ele havia abusado sexualmente da menina.



A polícia segue investigando o caso.