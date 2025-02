Homem é resgatado após ser esquecido por quase duas horas em laboratório de BH

Um homem foi resgatado após ficar preso dentro de um laboratório, no final da tarde desta segunda-feira (10), no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte.



O homem foi até a unidade para fazer um exame e, após a consulta, foi ao banheiro. Quando saiu, Junot percebeu que o laboratório estava vazio, os funcionários haviam ido embora e as portas estavam trancadas.



Surpreso com a situação, o homem decidiu compartilhar a história e pedir ajuda nas redes sociais. Uma das funcionárias viu o vídeo e voltou para libertar o paciente. Junot relatou a nossa equipe que chegou a ficar duas horas preso na unidade e ficou aliviado quando foi resgatado.



Em nota, o Hermes Pardini esclarece que, "assim que tomou conhecimento da situação, agiu imediatamente para garantir a segurança e o bem-estar do cliente, que foi prontamente atendido. A empresa ainda diz que “lamenta profundamente o ocorrido e reforça que foi um fato isolado, que não condiz com os padrões de atendimento e segurança". O laboratório informou também que está conduzindo uma apuração interna para entender as circunstâncias e evitar que situações como essa voltem a acontecer. Além disso, declarou que já adotou medidas adicionais nos protocolos operacionais para reforçar as verificações antes do fechamento das unidades.