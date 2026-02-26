Logo R7.com
Hospital de Juiz de Fora (MG) é alagado durante forte chuva; serviços não foram paralisados

Prefeitura informou que o subsolo da unidade foi atingido; no local ficam instalados cômodos administrativos como refeitório e almoxarifado

Minas Gerais|Do R7

O subsolo do Hospital de Pronto Socorro de Juiz Fora, na Zona da Mata Mineira, durante a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta quarta-feira (25). Segundo a prefeitura, os atendimentos não foram impactados. Desde segunda-feira (23), 42 pessoas morreram no município.

“A unidade teve uma ocorrência de alagamento no subsolo, onde ficam instalados cômodos administrativos como refeitório e almoxarifado. Todas as pessoas que atuam no subsolo foram evacuadas a tempo e não houve qualquer impacto sobre a estrutura hospitalar ou os atendimentos”, informou a administração municipal.

A unidade de saúde fica na região Central da cidade, uma das mais atingidas pela chuva nesta noite. Segundo a prefeitura, foram mais de 85 mm em menos de uma hora.

A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta máximo de risco de deslizamento, inundação e alagamento nas áreas de risco de Juiz de Fora. O órgão pediu que a população sais dos locais e busque um local seguro.

