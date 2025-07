Idosa é queimada com água quente durante atendimento na UPA Barreiro, em BH

Maria Geralda, de 67 anos, foi internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Barreiro, em Belo Horizonte, com problemas respiratórios. Após ser entubada e transferida para o Hospital Metropolitano, a equipe médica identificou uma queimadura na mão da idosa. Segundo relato da própria paciente, uma profissional da UPA tentou retirar o esmalte de unha de gel com água quente, provocando a lesão. A família só descobriu o ocorrido dois dias depois, ao visitar a paciente na UTI. “Ela chegou lúcida, com problema da vítima. A idosa segue internada e a família cobra respostas. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas ainda não se manifestou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!