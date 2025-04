Infestação de ratos assusta moradores do bairro Califórnia, em BH

Moradores do bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, enfrentam uma infestação de ratos que tem gerado preocupação com a saúde pública. Segundo relatos, os roedores estariam saindo da casa de uma moradora de 55 anos, conhecida por acumular materiais, além de gatos e cachorros, desde o início da pandemia. A população afirma que já denunciou a situação à regional de Zoonoses, mas que poucas medidas efetivas foram tomadas até o momento. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma equipe da Zoonoses será enviada ao local para avaliar a situação e tomar as providências necessárias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!