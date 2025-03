Inquérito conclui que policial carioca atirou em homem em situação de rua por legítima defesa

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um morador de rua na região da Pampulha. O autor do disparo é um policial carioca que passeava com a família em BH. Segundo a delegada do caso, Ariadne Coelho, depoimentos e vídeos ajudaram na investigação.



As imagens mostram o homem, que vivia nas ruas, abordando pessoas que passavam pelo local. Em seguida, é possível ver o homem abordando a família do policial civil. Segundo os depoimentos, ele ameaçou o policial civil e seguiu a família pelas ruas. Em determinado momento, ele se movimenta para pegar algo na cintura e é quando o policial atirou nele. Exames demonstraram que o homem estava com álcool e drogas no sangue.



Veja mais informações no vídeo acima.