Ladrões violentos abordam clientes e dono de agência de veículos e levam joias na Grande BH

Um assalto ocorreu em uma agência de carros no bairro Jardim Riacho, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens armados abordaram o dono da empresa e clientes por volta das 16 horas. Eles levaram correntes de ouro e um relógio avaliados em cerca de R$80 mil. Após o roubo, as vítimas foram obrigadas a se deitar no chão enquanto os criminosos fugiram. Um boletim foi registrado pela polícia; as vítimas não acreditam na recuperação dos objetos furtados.



