Ladrões violentos abordam clientes e dono de agência de veículos e levam joias na Grande BH

Prejuízo foi de cerca de R$80 mil; um boletim foi registrado pela polícia, mas as vítimas não acreditam na recuperação dos objetos

Minas Gerais

Um assalto ocorreu em uma agência de carros no bairro Jardim Riacho, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens armados abordaram o dono da empresa e clientes por volta das 16 horas. Eles levaram correntes de ouro e um relógio avaliados em cerca de R$80 mil. Após o roubo, as vítimas foram obrigadas a se deitar no chão enquanto os criminosos fugiram. Um boletim foi registrado pela polícia; as vítimas não acreditam na recuperação dos objetos furtados.

