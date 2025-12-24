Logo R7.com
MG: veja vídeo que mostra mãe agredindo bebê de nove meses

Mulher foi presa e levada para a delegacia; criança foi entregue ao Conselho Tutelar

Minas Gerais|Do R7

Uma mulher, de 26 anos, foi presa nesta quarta-feira (24) após agredir a própria filha, de nove meses, em Mariana, a 115 km de Belo Horizonte O caso ganhou repercussão depois que um vídeo, gravado por outra pessoa, passou a circular nas redes sociais. As imagens mostram a agressão à criança.

