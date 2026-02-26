Motociclista é arrastado pela enxurrada durante temporal em Juiz de Fora (MG)
Não há informações sobre o estado de saúde dele; cidade voltou a ser atingida por chuva forte durante a noite desta quarta-feira (25)
Um motociclista foi arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu Juiz de Fora , na Zona da Mata Mineira, na noite desta quarta-feira (25). O flagrante foi feito por testemunhas que estavam do outro lado da avenida. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O vídeo mostra os dois sentidos da avenida Rio Branco tomada pela água. A força da enxurrada é tão grande que a moto chega a tombar.
O local fica na região Central da cidade, uma das mais atingidas pela chuva nesta noite. Segundo a prefeitura, foram mais de 44 mm em menos de uma hora.
A cidade ainda vive os reflexos do temporal que deixou 42 pessoas mortas entre a noite de segunda-feira (23) e a noite desta quarta (25).
A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta máximo de risco de deslizamento, inundação e alagamento nas áreas de risco de Juiz de Fora. O órgão pediu que a população sais dos locais e busque um local seguro.
