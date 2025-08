Motorista de van é preso e quatro toneladas de fios de cobre são apreendidos em Betim (MG)

A Polícia Militar apreendeu quatro toneladas de fios de cobre em Betim, na Grande BH, após um roubo ocorrido no interior de São Paulo. O material estava dentro de uma van e o motorista do veículo foi preso. Policiais desconfiaram da van devido ao peso excessivo e vidros escuros, e encontraram ferramentas e uniformes usados para disfarce. O veículo pertence à esposa de um dos suspeitos de uma quadrilha de Belo Horizonte. Recentemente, uma lei federal aumentou as penas para roubos e furtos de cabeamento, com penas podendo chegar a 15 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!