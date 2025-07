Mulher é socorrida após ser atropelada e ter pernas esmagadas por ônibus em BH

Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada por um ônibus na rua Padre José Maurício, próximo ao número 280, no bairro Nova Cintra, na região Oeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 15h11 desta quarta-feira (16) e foi flagrado por câmeras de segurança.



As imagens do circuito externo de uma padaria registraram o momento em que passageiros desembarcam do coletivo. Em seguida, a mulher surge atravessando a rua pela frente do ônibus. O motorista arranca com o veículo e a pedestre acaba sendo atingida.



Com o impacto, a vítima cai e tem as pernas esmagadas por uma das rodas do ônibus. Testemunhas acionaram o socorro imediatamente. Ela foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a um hospital da capital.



