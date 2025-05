Mulher tem colar puxado e roubado durante almoço no Centro de Belo Horizonte

Uma mulher teve o colar roubado enquanto almoçava na área externa de um restaurante, por volta das 12h50 desta terça-feira (20), na avenida João Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte. O caso foi registrado por câmeras de segurança.



O registro mostra quando um homem observa a movimentação no estabelecimento, se aproxima da vítima, que está sentada de costas, e puxa o acessório. O suspeito foge correndo depois de roubar o colar.



Testemunhas, assustadas com o roubo, se levantaram e gritaram por socorro. O dono do estabelecimento correu atrás dos suspeitos, mas não conseguiu recuperar o colar. O caso não foi registrado na polícia.



Veja o flagrante no vídeo acima.