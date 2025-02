PM encontra 50 kg de maconha escondida em pó de café e prende jovem em BH

Durante uma operação da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), no bairro Alto Vera Cruz, região Leste de Belo Horizonte, a polícia apreendeu quase 50KG de maconha escondidos em uma casa. O entorpecente estava disfarçado com pó de café para mascarar o cheiro. Um jovem, de 19 anos, foi preso no local e, com ele, os policiais encontraram uma bucha de maconha. A ação foi realizada após denúncias sobre o armazenamento de uma grande quantidade de drogas no endereço. Veja a reportagem completa no vídeo acima.